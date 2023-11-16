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Теперь не секрет. В ГУР рассказали детали о проекте Black Box (видео)

Украина, Четверг 16 ноября 2023 16:27
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Теперь не секрет. В ГУР рассказали детали о проекте Black Box (видео) Архивное фото: В ГУР рассказали детали о проекте Black Box (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Боец Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал детали о проекте Black Box. Внутри тайной коробки находился дрон "Бобер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым".

"Это - "Колибри". Он - спецназовец ГУР МОУ, тот, кто работает с "коробкой", и тот, кто ее раскрывает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Black Box" содержится, в частности, украинский барражирующий боеприпас "Бобер", способный преодолевать до 800 км.

"Вернись живым" пишет, что это лишь одна из составляющих "коробки".

Black Box

Black Box - это совместный тайный проект Главного управления разведки, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.

В прошлом году по запросу ГУР фонд "Вернись живым" совместно с Лаченковым собрал 230 млн гривен на проект Black Box, который является масштабированием предыдущей, так же секретной инициативы с фондом, общей стоимостью 40 млн гривен.

В июне Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что секретный проект Black Box уже нанес российским оккупантам ущерб в 700 млн долларов.

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