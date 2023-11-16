Теперь не секрет. В ГУР рассказали детали о проекте Black Box (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд компетентной помощи армии " Вернись живым ".

"Это - "Колибри". Он - спецназовец ГУР МОУ, тот, кто работает с "коробкой", и тот, кто ее раскрывает", - говорится в сообщении.

Открываем «Black Box»



Это – «Колибри». Он спецназ ГУР МОУ, тот, кто работает с «коробкой», и тот, кто ее раскрывает



В «Black Box» находится, в частности, украинский боражирующий боеприпас «Бобер», сданный преодолевать до 800 км. И это только одна из составляющих «коробки». pic.twitter.com/Tb4MGHq9PP — Вернись живым (@BackAndAlive) November 16, 2023

Отмечается, что в "Black Box" содержится, в частности, украинский барражирующий боеприпас "Бобер", способный преодолевать до 800 км.

"Вернись живым" пишет, что это лишь одна из составляющих "коробки".

Black Box

Black Box - это совместный тайный проект Главного управления разведки, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.

В прошлом году по запросу ГУР фонд "Вернись живым" совместно с Лаченковым собрал 230 млн гривен на проект Black Box, который является масштабированием предыдущей, так же секретной инициативы с фондом, общей стоимостью 40 млн гривен.

В июне Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что секретный проект Black Box уже нанес российским оккупантам ущерб в 700 млн долларов.