Тепер офіційно. США дозволили Україні використати далекобійну зброю для ударів по РФ

Він підкреслив, що конфлікт почався з неспровокованого вторгнення Росії в Україну. За його словами, саме Росія контролює, як довго триватиме ця війна, і рішення про закінчення конфлікту повністю залежить від її дій.

"Війна може закінчитися просто зараз, якщо Росія виведе свої війська з України і почне поважати її кордони", - зазначив Ніколс.

На його думку, надання Україні додаткових можливостей для оборони з використанням далекобійної зброї, схваленої президентом Джо Байденом, може посилити її здатність захищати свої території. Крім того, це може послужити сигналом для Росії про безперспективність застосування сили для захоплення українських земель.

"Якщо пощастить, цей крок змусить Російську Федерацію усвідомити, що її дії не матимуть успіху, і спонукає або почати мирні переговори, або просто вивести війська з України", - додав Ніколс.