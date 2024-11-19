Теперь официально. США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ

Он подчеркнул, что конфликт начался с неспровоцированного вторжения России в Украину. По его словам, именно Россия контролирует, как долго продлится эта война, и решение об окончании конфликта полностью зависит от ее действий.

"Война может закончиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и начнет уважать ее границы", - отметил Николс.

По его мнению, предоставление Украине дополнительных возможностей для обороны с использованием дальнобойного оружия, одобренного президентом Джо Байденом, может усилить ее способность защищать свои территории. Кроме того, это может послужить сигналом для России о бесперспективности применения силы для захвата украинских земель.

"Если повезет, этот шаг заставит Российскую Федерацию осознать, что ее действия не принесут успеха, и побудит либо начать мирные переговоры, либо просто вывести войска из Украины", - добавил Николс.