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Тепер офіційно. Гарріс стала кандидатом на пост президента США від демократів

Фото: віцепрезидент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віцепрезидентка США Камала Гарріс символічно прийняла номінацію на пост кандидата в президенти від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Гарріс виступила по відеозв'язку з Вісконсина, після того як делегати Демократичного національного з'їзду провели урочисту перекличку в Чикаго.

«Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед», - заявила вона. 

Віцепрезидентка Гарріс уже стала офіційним номінантом партії на посаду президента на початку цього місяця, отримавши більшість голосів під час віртуального голосування.

Гарріс - перша кольорова жінка, яка стала номінантом від найбільшої американської політичної партії. У четвер, в останній день з'їзду, вона виголосить свою промову.

Вибори у США

Гарріс розпочала свою кампанію після того, як президент США Джо Байден вирішив не балотуватися у зв'язку з невдалим виступом на дебатах із Дональдом Трампом.

Після цих дебатів серед демократів та прихильників Байдена почалася паніка, оскільки багато хто засумнівався у його шансах на перемогу на майбутніх виборах.

Зазначимо, що Гарріс увійшла в історію США як перша жінка з кольоровою шкірою, яка отримала номінацію на пост президента від однієї з найбільших партій.

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Вибори в СШАКамала Гарріс