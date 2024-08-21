Тепер офіційно. Гарріс стала кандидатом на пост президента США від демократів

Гарріс виступила по відеозв'язку з Вісконсина, після того як делегати Демократичного національного з'їзду провели урочисту перекличку в Чикаго.

«Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед», - заявила вона.

Віцепрезидентка Гарріс уже стала офіційним номінантом партії на посаду президента на початку цього місяця, отримавши більшість голосів під час віртуального голосування.

Гарріс - перша кольорова жінка, яка стала номінантом від найбільшої американської політичної партії. У четвер, в останній день з'їзду, вона виголосить свою промову.