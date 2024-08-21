Теперь официально. Харрис стала кандидатом на пост президента США от демократов

Харрис выступила по видеосвязи из Висконсина, после того как делегаты Демократического национального съезда провели торжественную перекличку в Чикаго.

"Для нас большая честь быть вашими номинантами. Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед", - заявила она.

Вице-президент Харрис уже стала официальным номинантом партии на пост президента в начале этого месяца, получив большинство голосов в ходе виртуального голосования.

Харрис - первая цветная женщина, ставшая номинантом от крупнейшей американской политической партии. В четверг, в последний день съезда, она произнесет свою речь.