Теперь официально. В Украине появился свой Нью-Йорк

"Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк", - сказано в документе.

В пояснительной записке подчеркивалось, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к ВР с представлением о переименовании Новгородского на Нью-Йорк.

Поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей.

Украинский институт национальной памяти указывал на то, что переименование президиумом Верховного Совета Украины 19 октября 1951 года пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".