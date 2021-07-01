ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США о появлении Нью-Йорка в Украине: возможность отметить наши тесные связи

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 18:37
США о появлении Нью-Йорка в Украине: возможность отметить наши тесные связи Фото: посольство США отреагировало на переименование Новгородского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве отреагировало на переименование поселка Новгородское в Донецкой области. Ему сегодня вернули историческое название - Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства США.

Как отметили в дипломатическом представительстве, переименование поселка в Нью-Йорк будет еще одной возможностью отметить тесные связи между Украиной и Соединенными Штатами.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка, Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени", - заявили в посольстве США.

Больше об историческом названии этого населенного пункта читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк переименование
NEWS
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно