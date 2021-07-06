Теперь официально. В Украине появился свой Нью-Йорк
Постановление о переименовании поселка городского типа Новгородское в Нью-Йорк обнародовано. Верховная рада приняла его на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию в издании "Голос Украины".
"Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк", - сказано в документе.
В пояснительной записке подчеркивалось, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к ВР с представлением о переименовании Новгородского на Нью-Йорк.
Поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей.
Украинский институт национальной памяти указывал на то, что переименование президиумом Верховного Совета Украины 19 октября 1951 года пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".
Подробнее об историческом названии этого населенного пункта читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве отреагировало на переименование поселка Новгородское в Донецкой области. Как отметили в дипломатическом представительстве, переименование поселка в Нью-Йорк будет еще одной возможностью отметить тесные связи между Украиной и Штатами.