Тепер офіційно. В Україні з'явився свій Нью-Йорк

Постанова про перейменування селища міського типу Новгородське в Нью-Йорк оприлюднена. Верховна рада прийняла її минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію у виданні "Голос України".

"Перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк", - сказано в документі.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація звернулася до ВР з поданням про перейменування Новгородського на Нью-Йорк.

Селище міського типу знаходиться на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч жителів.

Український інститут національної пам'яті вказував на те, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське "було продиктовано політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".