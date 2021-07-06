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Тепер офіційно. В Україні з'явився свій Нью-Йорк

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Донецька область, Вівторок 06 липня 2021 11:50
Тепер офіційно. В Україні з'явився свій Нью-Йорк Фото: в "Голосі України" опублікували постанову про перейменування Новгородського в Нью-Йорк (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Постанова про перейменування селища міського типу Новгородське в Нью-Йорк оприлюднена. Верховна рада прийняла її минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію у виданні "Голос України".

"Перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк", - сказано в документі.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація звернулася до ВР з поданням про перейменування Новгородського на Нью-Йорк.

Селище міського типу знаходиться на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч жителів.

Український інститут національної пам'яті вказував на те, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське "було продиктовано політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".

Детальніше про історичну назву цього населеного пункту читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві відреагувало на перейменування селища Новгородське в Донецькій області. Як відзначили в дипломатичному представництві, перейменування селища в Нью-Йорк буде ще однією можливістю відзначити тісні зв'язки між Україною і Штатами.

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