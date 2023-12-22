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Тепер не лише уповноважений. Зеленський призначив Сандигу на нову посаду в АМКУ

Фото: Максим Сандига, заступник голови Антимонопольного комітету України-державний уповноважений (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Максима Сандигу на посаду заступника голови Антимонопольного комітету України-державного уповноваженого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича заступником Голови Антимонопольного комітету України-державним уповноваженим", - йдеться в указі.

Варто зауважити, що ще сьогодні, 22 грудня, на сайті офісу президента з'явився указ Зеленського про звільнення Сандиги з посади державного уповноваженого АМКУ.

Що відомо про Сандигу

Нагадаємо, Сандига ще 2007 року закінчив Академію адвокатури України за спеціальністю "Правознавство", а 2011 року - Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавство.

Він обіймав посади помічника прокурора Деснянського району Києва, слідчого та старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

У 2021 році Сандигу призначили заступником голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

18 грудня 2023 року своїм указом Зеленський призначив Сандигу державним уповноваженим АМКУ.

 

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Володимир ЗеленськийАнтимонопольний комітет України