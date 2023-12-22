Не пропрацював і тижня. Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави .

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться у повідомленні.

Максим Сандига

У 2007 році закінчив Академію адвокатури України, за спеціальністю "Правознавство", а у 2011 році - Національну академія прокуратури України, за спеціальністю правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр права.

Працював помічником прокурора Деснянського району Києва, слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2021 року займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кадрові зміни в АМКУ

На початку листопада цього року Зеленський звільнив заступника глави АМКУ Анжеліку Коноплянко.

При цьому у середині вересня президент звільнив державного уповноваженого АМКУ Сергія Тищика.

У вересні Верховна рада призначила колишнього голову Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.