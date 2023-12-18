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Зеленський призначив уповноваженого АМКУ

Понеділок 18 грудня 2023 16:11
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Зеленський призначив уповноваженого АМКУ Фото: Максим Сандига (dn.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський призначив державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ним став Максим Сандига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

Максим Сандига

У 2007 році закінчив Академію адвокатури України, за спеціальністю "Правознавство", а у 2011 році - Національну академія прокуратури України, за спеціальністю правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр права.

Працював помічником прокурора Деснянського району Києва, слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2021 року займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кадрові зміни в АМКУ

На початку листопада цього року Зеленський звільнив заступника глави АМКУ Анжеліку Коноплянко.

При цьому у середині вересня президент звільнив державного уповноваженого АМКУ Сергія Тищика.

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