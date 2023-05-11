Тепер не лише паспорт. Кабмін розширив список документів для отримання послуг МВС
Відтепер послуги сервісних центрів МВС можна отримати надавши закордонний паспорт, який посвідчуватиме особу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС. Зокрема йдеться про електронний варіант закордонного паспорта в "Дії".
"Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України - тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт", - пише пресслужба.
У разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом повинна надаватись довідка про реєстрацію місця проживання.
"Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні хочуть змінити паспорти-книжки. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами – українською та російською.
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