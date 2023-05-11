Тепер не лише паспорт. Кабмін розширив список документів для отримання послуг МВС

Відтепер послуги сервісних центрів МВС можна отримати надавши закордонний паспорт, який посвідчуватиме особу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС. Зокрема йдеться про електронний варіант закордонного паспорта в "Дії".

"Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України - тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт", - пише пресслужба.

У разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом повинна надаватись довідка про реєстрацію місця проживання.

"Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи", - додає пресслужба.