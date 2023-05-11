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Теперь не только паспорт. Кабмин расширил список документов для получения услуг МВД

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 19:09
Теперь не только паспорт. Кабмин расширил список документов для получения услуг МВД Фото: услуги МВД можно получить не только с паспортом, Кабмин принял постановление (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Теперь услуги сервисных центров МВД можно получить предоставив загранпаспорт, который будет удостоверять личность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Кабинет министров принял постановление, среди прочего расширяющее перечень документов, предоставляемых лицом для получения услуг в сервисных центрах МВД. В частности, речь идет об электронном варианте загранпаспорта в "Дия".

"Ранее в перечне документов, которые обязательно предоставляются для идентификации личности, был только паспорт гражданина Украины - то есть, внутренний паспорт. А с 11 мая, когда постановление вступает в силу, каждый гражданин Украины может предъявлять администратору сервисного центра МВД загранпаспорт", - пишет пресс-служба.

В случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе должна предоставляться справка о регистрации места жительства.

"Так же в случае предоставления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине хотят сменить паспорта-книги. Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения записаны на двух языках - украинском и русском.

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Министерство внутренних дел Украины
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