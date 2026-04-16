Тепер не лише у браузері: Google випустив офіційні ШІ-додатки для Windows та Mac

11:48 16.04.2026 Чт
2 хв
Викликати ШІ та пошук тепер можна миттєво, а система бачитиме все, що у вас на екрані
aimg Ольга Завада
Google переносить головні ШІ-сервіси на ПК (фото: Getty Images)

Компанія Google офіційно випустила нативні десктопні застосунки для користувачів Windows та macOS. Відтепер пошук Google та ШІ Gemini доступні як окремі програми.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційні новини від Google.

Новий пошук для Windows: Alt + Space

Після тривалого тестування Google випустила офіційний додаток для Windows 10 та 11. Програма працює як розумний рядок пошуку, що з’являється поверх усіх вікон після натискання комбінації клавіш Alt + Space.

Розумний пошук від Google (фото: Google)

Ключові переваги для Windows

  • Розумний пошук: шукає інформацію у мережі та одночасно серед локальних файлів і програм на вашому ПК.
  • Функція Lens: спеціальна кнопка дозволяє виділити будь-яку частину екрана, щоб миттєво знайти інформацію про об’єкт у мережі.
  • AI Overviews: результати пошуку одразу містять ШІ-підказки, як і у вебверсії браузера.

Gemini для Mac: новий користувацький досвід

Для користувачів Apple компанія представила нативний застосунок Gemini, написаний мовою програмування Swift. Команда розробників створила його менше ніж за 100 днів, впровадивши понад сотню функцій. Програма викликається комбінацією Option + Space.

Що отримав Gemini на Mac

Повний доступ до інструментів: у додатку доступні Deep Research, Canvas, а також створення блокнотів у NotebookLM.

Генерування медіа: підтримка моделей для створення зображень, відео (Veo) та музики прямо на робочому столі.

Контекст екрана: ШІ може аналізувати відкриті вікна - наприклад, підбити підсумки складного графіка або знайти помилку у коді.

Інтерфейс Gemini для Mac (фото: Google)

Обидва додатки дозволяють ділитися вмістом екрана для аналізу (як окремим вікном, так і всім робочим столом). Проте розробники зазначають, що для повноцінного функціонування та доступу до всіх фішок необхідно увійти у свій Google-акаунт.

Що слід врахувати користувачам

  • Windows: додаток наразі працює лише англійською мовою на Windows 10/11.
  • Mac: потрібна версія macOS 15 (Sequoia) або вища.

Як завантажити?

Google вирішила не розміщувати Gemini у Mac App Store. Завантажити DMG-файл для Mac та інсталятор для Windows можна лише на офіційних сторінках Google.

