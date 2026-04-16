Тепер не лише у браузері: Google випустив офіційні ШІ-додатки для Windows та Mac

Компанія Google офіційно випустила нативні десктопні застосунки для користувачів Windows та macOS. Відтепер пошук Google та ШІ Gemini доступні як окремі програми.
Після тривалого тестування Google випустила офіційний додаток для Windows 10 та 11. Програма працює як розумний рядок пошуку, що з’являється поверх усіх вікон після натискання комбінації клавіш Alt + Space.
Для користувачів Apple компанія представила нативний застосунок Gemini, написаний мовою програмування Swift. Команда розробників створила його менше ніж за 100 днів, впровадивши понад сотню функцій. Програма викликається комбінацією Option + Space.
Повний доступ до інструментів: у додатку доступні Deep Research, Canvas, а також створення блокнотів у NotebookLM.
Генерування медіа: підтримка моделей для створення зображень, відео (Veo) та музики прямо на робочому столі.
Контекст екрана: ШІ може аналізувати відкриті вікна - наприклад, підбити підсумки складного графіка або знайти помилку у коді.
Обидва додатки дозволяють ділитися вмістом екрана для аналізу (як окремим вікном, так і всім робочим столом). Проте розробники зазначають, що для повноцінного функціонування та доступу до всіх фішок необхідно увійти у свій Google-акаунт.
Google вирішила не розміщувати Gemini у Mac App Store. Завантажити DMG-файл для Mac та інсталятор для Windows можна лише на офіційних сторінках Google.