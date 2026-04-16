Теперь не только в браузере: Google выпустил официальные ИИ-приложения для Windows и Mac

Компания Google официально выпустила нативные десктопные приложения для пользователей Windows и macOS. Отныне поиск Google и ИИ Gemini доступны как отдельные программы.
После длительного тестирования Google выпустила официальное приложение для Windows 10 и 11. Программа работает как умная строка поиска, которая появляется поверх всех окон после нажатия комбинации клавиш Alt + Space.
Для пользователей Apple компания представила нативное приложение Gemini, написанное на языке программирования Swift. Команда разработчиков создала его менее чем за 100 дней, внедрив более сотни функций. Программа вызывается комбинацией Option + Space.
Полный доступ к инструментам: в приложении доступны Deep Research, Canvas, а также создание блокнотов в NotebookLM.
Генерирование медиа: поддержка моделей для создания изображений, видео (Veo) и музыки прямо на рабочем столе.
Контекст экрана: ИИ может анализировать открытые окна - например, подвести итоги сложного графика или найти ошибку в коде.
Оба приложения позволяют делиться содержимым экрана для анализа (как отдельным окном, так и всем рабочим столом). Однако разработчики отмечают, что для полноценного функционирования и доступа ко всем фишкам необходимо войти в свой Google-аккаунт.
Google решила не размещать Gemini в Mac App Store. Скачать DMG-файл для Mac и инсталлятор для Windows можно только на официальных страницах Google.