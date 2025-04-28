Тепер я керую світом: Трамп порівняв свої президентські терміни

Журналісти запитали у Трампа, чи відрізняється його другий термін від першого. Він відповів, що так: "Першого разу мені потрібно було робити дві речі - керувати країною і виживати, у мене були всі ці нечесні хлопці".

"А вдруге я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа", - відповів Трамп.

За словами журналістів видання, Трамп у захваті від того, як проходять його перші 100 днів президентства.

"Якщо я не буду президентом, усі будуть у дупі", - сказав президент.

Перший президентський строк Трампа

Нагадаємо, вперше Трамп офіційно обійняв посаду президента США 20 січня 2017 року, після перемоги на виборах від Республіканської партії. Його перша каденція була позначена внутрішніми реформами, зокрема податковою реформою 2017 року, яка знизила податки для бізнесу і громадян, а також жорсткою імміграційною політикою, включаючи будівництво стіни на кордоні з Мексикою. У соціальній політиці адміністрація Трампа виступала за обмеження імміграції та дерегуляцію економіки.

Каденція Трампа завершилася на тлі пандемії COVID-19, економічної кризи та масштабних протестів у США через расову нерівність. Президентські вибори 2020 року, на яких він програв Джо Байдену, супроводжувалися численними судовими позовами з боку Трампа про нібито фальсифікації. Після закінчення терміну 20 січня 2021 року Трамп залишив посаду, ставши першим президентом США, якого двічі піддавали процедурі імпічменту під час одного терміну.

Другий строк Трампа

Другий президентський термін Дональда Трампа розпочався 20 січня 2025 року після його перемоги на виборах 2024 року. Кампанія Трампа базувалася на обіцянках "відновити порядок" всередині країни та посилити міжнародні позиції США.

В перші місяці другого строку його адміністрація взяла курс на подальше обмеження імміграції, зменшення державного регулювання економіки та перегляд кліматичної політики, роблячи ставку на розвиток енергетичної незалежності.

На зовнішній арені Трамп продовжив політику "Америка передусім", прагнучи досягти нових торговельних домовленостей і знизити фінансову участь США у міжнародних організаціях.

Він також приділяє увагу спробам зупинити війну між Росією та Україною, позиціонуючи себе як миротворця. Його команда ініціювала серію міжнародних переговорів за участю країн Європи та США, прагнучи домогтися тривалого припинення вогню.

Попри амбітні плани, другий строк Трампа стикається з численними викликами: глибокою поляризацією всередині США, протидією демократів у Конгресі та складною міжнародною ситуацією. Водночас Трамп демонструє рішучість реалізувати свій порядок денний, прагнучи закріпити спадщину свого президентства як лідера, який поставив інтереси Америки на перше місце