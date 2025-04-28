Теперь я управляю миром: Трамп сравнил свои президентские сроки

Журналисты спросили у Трампа, отличается ли его второй срок от первого. Он ответил, что да: «В первый раз мне нужно было делать две вещи - управлять страной и выживать, у меня были все эти нечестные ребята».

"А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело", - ответил Трамп.

По словам журналистов издания, Трамп в восторге от того, как проходят его первые 100 дней президентства.

"Если я не буду президентом, все будут в заднице", - сказал президент.

Первый президентский срок Трампа

Напомним, впервые Трамп официально занял пост президента США 20 января 2017 года, после победы на выборах от Республиканской партии. Его первая каденция была обозначена внутренними реформами, в частности налоговой реформой 2017 года, которая снизила налоги для бизнеса и граждан, а также жесткой иммиграционной политикой, включая строительство стены на границе с Мексикой. В социальной политике администрация Трампа выступала за ограничение иммиграции и дерегуляцию экономики.

Каденция Трампа завершилась на фоне пандемии COVID-19, экономического кризиса и масштабных протестов в США из-за расового неравенства. Президентские выборы 2020 года, на которых он проиграл Джо Байдену, сопровождались многочисленными судебными исками со стороны Трампа о якобы фальсификациях. По истечении срока 20 января 2021 года Трамп покинул пост, став первым президентом США, которого дважды подвергали процедуре импичмента во время одного срока.

Второй срок Трампа

Второй президентский срок Дональда Трампа начался 20 января 2025 года после его победы на выборах 2024 года. Кампания Трампа базировалась на обещаниях "восстановить порядок" внутри страны и усилить международные позиции США.

В первые месяцы второго срока его администрация взяла курс на дальнейшее ограничение иммиграции, уменьшение государственного регулирования экономики и пересмотр климатической политики, делая ставку на развитие энергетической независимости.

На внешней арене Трамп продолжил политику "Америка прежде всего", стремясь достичь новых торговых договоренностей и снизить финансовое участие США в международных организациях.

Он также уделяет внимание попыткам остановить войну между Россией и Украиной, позиционируя себя как миротворца. Его команда инициировала серию международных переговоров с участием стран Европы и США, стремясь добиться длительного прекращения огня.

Несмотря на амбициозные планы, второй срок Трампа сталкивается с многочисленными вызовами: глубокой поляризацией внутри США, противодействием демократов в Конгрессе и сложной международной ситуацией. В то же время Трамп демонстрирует решимость реализовать свою повестку дня, стремясь закрепить наследие своего президентства как лидера, который поставил интересы Америки на первое место