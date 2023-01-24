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Тепер F-16? Союзники розпочали роботу над постачанням нової техніки Україні, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Одна з країн-союзників розпочала роботу над тим, щоб Україна у майбутньому отримала американські винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Facebook.

За його словами, після добрих новин про танки для України, один з європейських колег уточнив у нього, чи є F-16 новою метою для нашої країни. На це запитання Кулеба відповів ствердно.

"Беру в роботу, друже", - наводить глава МЗС України слова колеги.

За словами українського міністра, його колега з неназваної країни "знає, що робити".

"А ви повинні знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися. Як би сумно не було, не можна впадати у відчай. Як би не намагалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці. Завжди треба вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що тип літака, який отримає Україна в рамках військової допомоги, вже визначено.

Також ми писали, що, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, питання передачі Україні F-16 розблоковане.

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