Тепер F-16? Союзники розпочали роботу над постачанням нової техніки Україні, - Кулеба

За його словами, після добрих новин про танки для України, один з європейських колег уточнив у нього, чи є F-16 новою метою для нашої країни. На це запитання Кулеба відповів ствердно.

"Беру в роботу, друже", - наводить глава МЗС України слова колеги.

За словами українського міністра, його колега з неназваної країни "знає, що робити".

"А ви повинні знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися. Як би сумно не було, не можна впадати у відчай. Як би не намагалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці. Завжди треба вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", - зазначив Кулеба.