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Теорія мертвого інтернету стає реальністю: боти вже генерують більше трафіку, ніж люди

12:11 10.06.2026 Ср
2 хв
Епоха домінування реальних користувачів у всесвітній мережі офіційно завершилася
aimg Ольга Завада
Cloudflare зафіксувала домінування ботів над людьми в інтернеті (фото: Magnific)

Обсяг інтернет-трафіку, який генерують автоматизовані боти та ШІ-агенти, вперше в історії офіційно перевищив активність реальних користувачів. Історичний зсув відбувся на рік раніше, ніж прогнозували провідні аналітики.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на офіційну статистику Cloudflare.

ШІ-агенти зламали всі прогнози

Баланс сил у кіберпросторі тепер остаточно схилився на користь автоматизованих систем. Наразі на ботів припадає 57,6% усіх HTTP-запитів у мережі, тоді як частка людей становить 42,6%.

Раніше експерти та генеральний директор компанії Cloudflare Метью Принс вважали, що цей поріг буде перейдено щонайменше у 2027 році. Стрімкий стрибок пов'язують із новою хвилею так званого "агентного" штучного інтелекту.

Актуальна статистика використання інтернет-трафіку людьми та ШІ (скриншот: Cloudflare)

Чому автоматичний трафік зростає настільки швидко?

Масштаб пошуку. Звичайний користувач під час вибору товару чи авіаквитка відвідує близько 5 сайтів. ШІ-асистент для виконання цього ж завдання миттєво "штурмує" тисячі сторінок.

Автономність. Сучасні ШІ-агенти більше не є простими чат-ботами. Вони працюють як повноцінні цифрові помічники:

  • порівнюють ціни,
  • читають технічні описи продуктів,
  • замовляють їжу,
  • аналізують бази даних замість користувача.

Збір даних. Провідні корпорації безперервно використовують пошукових роботів для сканування нових текстів та зображень, щоб навчати майбутні ШІ-моделі.

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Де майже не залишилося людей?

Фахівці зазначають, що статистика відображає кількість швидких технічних HTTP-запитів до HTML-сторінок, а не реальний час, проведений на сайтах.

Якщо оцінювати години, які користувачі витрачають на перегляд довгих відео, використання мобільних додатків чи гортання стрічок у соцмережах, люди досі залишаються головними споживачами контенту.

Проте людська діяльність створює значно менше моментних запитів на завантаження, ніж робота автоматизованого софту.

Аналітики також зафіксували аномальну географічну концентрацію автоматичного трафіку.

Топ-3 локації за активністю ботів:

  • Гібралтар - 92,1%
  • Сінгапур - 76,4%
  • Іран - 76,4%

Якщо у випадках із Гібралтаром та Сінгапуром такі цифри пояснюються надлишком хостингової інфраструктури, великих дата-центрів та серверів SaaS-інструментів, то високі показники Ірану мають іншу природу.

Експерти пов’язують їх з масовим безперервним використанням складних VPN-сервісів та спеціальних скриптів для автоматичного обходу суворих державних блокувань.

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