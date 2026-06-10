Теория мертвого интернета становится реальностью: боты уже генерируют больше трафика, чем люди

ИИ-агенты сломали все прогнозы

Баланс сил в киберпространстве теперь окончательно склонился в пользу автоматизированных систем. Сейчас на ботов приходится 57,6% всех HTTP-запросов в сети, тогда как доля людей составляет 42,6%.

Ранее эксперты и генеральный директор компании Cloudflare Мэтью Принс считали, что этот порог будет перейден как минимум в 2027 году. Стремительный скачок связывают с новой волной так называемого "агентного" искусственного интеллекта.

Актуальная статистика использования интернет-трафика людьми и ИИ (скриншот: Cloudflare)

Почему автоматический трафик растет настолько быстро?

Масштаб поиска. Обычный пользователь при выборе товара или авиабилета посещает около 5 сайтов. ИИ-ассистент для выполнения этой же задачи мгновенно "штурмует" тысячи страниц.

Автономность. Современные ИИ-агенты больше не являются простыми чат-ботами. Они работают как полноценные цифровые помощники:

сравнивают цены,

читают технические описания продуктов,

заказывают еду,

анализируют базы данных вместо пользователя.

Сбор данных. Ведущие корпорации непрерывно используют поисковых роботов для сканирования новых текстов и изображений, чтобы обучать будущие ИИ-модели.

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Где почти не осталось людей?

Специалисты отмечают, что статистика отражает количество быстрых технических HTTP-запросов к HTML-страницам, а не реальное время, проведенное на сайтах.

Если оценивать часы, которые пользователи тратят на просмотр длинных видео, использование мобильных приложений или листание лент в соцсетях, люди до сих пор остаются главными потребителями контента.

Однако человеческая деятельность создает значительно меньше моментных запросов на загрузку, чем работа автоматизированного софта.

Аналитики также зафиксировали аномальную географическую концентрацию автоматического трафика.

Топ-3 локации по активности ботов:

Гибралтар - 92,1%

Сингапур - 76,4%

Иран - 76,4%

Если в случаях с Гибралтаром и Сингапуром такие цифры объясняются избытком хостинговой инфраструктуры, крупных дата-центров и серверов SaaS-инструментов, то высокие показатели Ирана имеют другую природу.

Эксперты связывают их с массовым непрерывным использованием сложных VPN-сервисов и специальных скриптов для автоматического обхода строгих государственных блокировок.