Теоретический экзамен по ПДД теперь доступен на английском: какие условия в МВД

Иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся в Украине, теперь могут сдавать теоретический экзамен по ПДД не только на украинском, но и на английском языке.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Ивана Выговского .

Зарегистрироваться можно онлайн через "Е-запись" , мобильное приложение или оффлайн в терминале самообслуживания в выбранном сервисном центре МВД.

РБК-Украина писала, что раньше теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД проводился исключительно на украинском языке. Тестирование включает правила дорожного движения, безопасное управление, первую помощь, дорожные знаки и базовые знания о строении автомобиля.

Также мы писали, что для подготовки к теоретическому экзамену по ПДД будущим водителям следует пользоваться официальной базой вопросов Главного сервисного центра МВД. Все опубликованные там вопросы отвечают тем, что используются при реальном тестировании.