Теоретический экзамен по ПДД теперь доступен на английском: какие условия в МВД
Иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся в Украине, теперь могут сдавать теоретический экзамен по ПДД не только на украинском, но и на английском языке.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Ивана Выговского.
Какие условия сдачи экзамена
Перевод тестовых вопросов отвечает действующим Правилам дорожного движения. Остальные условия теоретического экзамена не изменились. Кандидату нужно:
- ответить на 20 вопросов;
- пройти тест за 20 минут;
- допустить не больше двух ошибок.
Язык сдачи экзамена - украинский или английский - кандидат выбирает самостоятельно.
Как записаться на экзамен
Зарегистрироваться можно онлайн через "Е-запись", мобильное приложение или оффлайн в терминале самообслуживания в выбранном сервисном центре МВД.
РБК-Украина писала, что раньше теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД проводился исключительно на украинском языке. Тестирование включает правила дорожного движения, безопасное управление, первую помощь, дорожные знаки и базовые знания о строении автомобиля.
Также мы писали, что для подготовки к теоретическому экзамену по ПДД будущим водителям следует пользоваться официальной базой вопросов Главного сервисного центра МВД. Все опубликованные там вопросы отвечают тем, что используются при реальном тестировании.