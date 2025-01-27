Теодороса Русопулоса переобрано на посаду президента ПАРЄ

Русопулос очолив ПАРЄ рік тому, в січні 2024 року. Згідно з практикою асамблеї, повноваження президента зазвичай продовжуються на другий річний термін, якщо за час каденції його робота не викликала особливих нарікань.

Однією з головних інтриг поточної сесії ПАРЄ буде визнання або невизнання повноважень грузинської делегації. Вибори до грузинського парламенту, що відбулися в жовтні 2024 року, викликали безліч нарікань у міжнародних спостерігачів, їхні результати не були визнані опозицією, яка на знак протесту відмовилася брати депутатські мандати.

У зв'язку з цим повноваження нової грузинської делегації, складеної винятково з представників провладної партії "Грузинська мрія", були оскаржені іншими делегатами ПАРЄ, у зв'язку з проблемами з демократією, які останнім часом посилилися в Грузії. Тепер протягом доби моніторинговий комітет ПАРЄ повинен буде вивчити ситуацію і представити свою думку перед сесійною залою.

У своїй промові одразу після переобрання Русопулос заявив, що тема російської агресії проти України буде його головним пріоритетом на посаді.

"Підтримка України і робота з міжнародними акторами для відновлення миру і справедливості буде моїм першочерговим зобов'язанням", - сказав Русопулос.