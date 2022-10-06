Тенісне кохання. Аргентинка українського походження зробила камінг-аут

25-річна аргентинка наважилася розповісти про свою орієнтацію в день народження партнерки. У соцмережах вона виклала спільні світлини зі співвітчизницею і зізналася їй у коханні.

"Сьогодні я вітаю тебе на відстані, але відчуваю, що ти поруч кожен день мого життя", – написала Подороска в персональному Instagram, додавши фото пари.

На камінг-аут аргентинських тенісисток відреагувала тенісна легенда Біллі Джин Кінг. Переможниця 39-ти турнірів "Великого шолома" та відкрита лесбійка привітала Подороску з мужнім кроком і додала, що "воно того вартуватиме".

У відповідь аргентинська тенісистка висловила повагу Кінг. "Ви є справжнім взірцем для наслідування у боротьбі за рівність у спорті та за його межами", – заявила Подроска.

Аргентинка народилася в Росаріо та зростала у Фішертоні неподалік. Вона одна з трьох дітей Марсело та Ірен, а її дідусь і бабуся були українцями. Щоправда, сама Подроска мовою предків не розмовляє.