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Тенісне кохання. Аргентинка українського походження зробила камінг-аут

Фото: Надя Подороска дійшла до півфіналу турніру в Ченнаї (twitter.com/nadiapodoroska)
Автор: Антон Федорців

Півфіналістка "Ролан Гарросу-2020" Надя Подороска публічно оголосила, що є лесбійкою. Водночас вона розкрила свою дівчину – тенісистку Гільєрміну Найю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Women's Tennis Blog.

25-річна аргентинка наважилася розповісти про свою орієнтацію в день народження партнерки. У соцмережах вона виклала спільні світлини зі співвітчизницею і зізналася їй у коханні.

"Сьогодні я вітаю тебе на відстані, але відчуваю, що ти поруч кожен день мого життя", – написала Подороска в персональному Instagram, додавши фото пари.

На камінг-аут аргентинських тенісисток відреагувала тенісна легенда Біллі Джин Кінг. Переможниця 39-ти турнірів "Великого шолома" та відкрита лесбійка привітала Подороску з мужнім кроком і додала, що "воно того вартуватиме".

У відповідь аргентинська тенісистка висловила повагу Кінг. "Ви є справжнім взірцем для наслідування у боротьбі за рівність у спорті та за його межами", – заявила Подроска.

Аргентинка народилася в Росаріо та зростала у Фішертоні неподалік. Вона одна з трьох дітей Марсело та Ірен, а її дідусь і бабуся були українцями. Щоправда, сама Подроска мовою предків не розмовляє.

Нагадаємо, що влітку тріумфаторка Олімпіади-2004 Голмс відкрито заявила про свою орієнтацію.

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