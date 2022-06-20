ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Двухкратная олимпийская чемпионка из Британии совершила каминг-аут

Новина українською →
Соединенное Королевство, Понедельник 20 июня 2022 13:00
Двухкратная олимпийская чемпионка из Британии совершила каминг-аут Фото: Келли Холмс (facebook.com/ManchesterEveningNews)
Автор: Антон Федорцив

Сенсационная победительница Олимпийских игр-2004 в Афинах в двух дисциплинах Келли Холмс публично заявила, что является лесбиянкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Бывшая спортсменка отважилась рассказать о своей ориентации после десятилетий сокрытия. Она призналась, что в 2020 году имела психический срыв из-за страха публичного осуждения.

"Мне необходимо было это сделать сейчас для себя. Это решение было моим. Нервую, когда рассказываю об этом. Чувствую, что могу взорваться от волнения. Иногда я плачу от облегчения. Я фактически избавляюсь от этого страха, когда это получается", – рассказала Холмс.

Героиня Афин-2004 осознала себя лесбиянкой еще в 1988 году. "Это было естественно, я чувствовала себя комфортно", – добавила она.

Ранее Холмс опасалась каминг-аута, поскольку боялась проститься с военной карьерой. Однако после ментальных проблем она обсудила вопрос с непосредственным руководителем и тот заверил ее, что ориентация экс-спортсменки не будет создавать ей никаких проблем.

Келли Холмс завоевала два "золота" на Олимпийских играх, выиграв дистанции 800 м и 1500 м в беге. Спортивную карьеру британка завершила в 2005 году из-за травмы ахиллова сухожилия.

К слову, Каталония собралась самостоятельно принять зимние Олимпийские игры-2030.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени