Теннисная любовь. Аргентинка украинского происхождения сделала каминг-аут

25-летняя аргентинка отважилась рассказать о своей ориентации в день рождения партнерши. В соцсетях она выложила общие фотографии с соотечественницей и призналась ей в любви.

"Сегодня я поздравляю тебя на расстоянии, но чувствую, что ты рядом каждый день моей жизни", – написала Подороска в персональном Instagram, добавив фото пары.

На каминг-аут аргентинских теннисисток отреагировала теннисная легенда Билли Джин Кинг. Победительница 39-ти турниров "Большого шлема" и открытая лесбиянка поздравила Подороску с мужественным шагом и добавила, что "оно того будет стоить".

В ответ аргентинская теннисистка выразила уважение Кинг. "Вы являетесь настоящим образцом для подражания в борьбе за равенство в спорте и за его пределами", – заявила Подроска.

Аргентинка родилась в Росарио и росла в Фишертоне неподалеку. Она одна из трех детей Марсело и Ирэн, а ее дедушка и бабушка были украинцами. Правда, сама Подроска на языке предков не разговаривает.