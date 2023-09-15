Тенісна збірна України з драматичною перемогою прорвалася в плей-офф Кубка Девіса

Національна команда України з тенісу здолала збірну Колумбії у Кубку Девіса завдяки перемогам Олексія Крутих і Владислава Орлова. Натомість Ілля Білобородько та В'ячеслав Белінський зазнали поразки в парі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Кубок Девіса, Світова група І

Білобородько/Белінський – Кабаль/Фарах – 0:2 (2:6, 4:6)

Крутих – Галан – 2:1 (3:6, 6:0, 6:3)

Орлов – Мехія – 2:1 (5:7, 6:4, 7:6)

Розпочався день для української команди невдало. У двобої пар Білобородько та Белінський не змогли нічого протиставити колумбійцям. Латиноамериканці Кабаль і Фарах із двома брейками закрили перший сет усього за 32 хвилини.

Молоді українці спробували нав'язати конкуренцію у другій партії. Поступаючись 1:3, вони зуміли скоротити відставання до мінімуму (4:5) наприкінці сету. Однак, "під нуль" програли на подачі Кабаля з Фарахом і не змогли принести позитивний результат.

Повернув збірну України до гри Крутих. Щоправда, киянин спочатку проспав стартовий ривок колумбійця Галана. Той зі швидким брейком повів 4:1 у стартовому сеті та вже не віддав свого. Утім, дві наступні партії українець залишив за собою.

Спершу Крутих видав неймовірний перформанс проти представника топ-100 рейтингу ATP. Він не просто закінчив сет за якихось 27 хвилин. Український тенісист повісив "бублик" латиноамериканцю, не надавши можливості взяти бодай очко. Третя партія була конкурентнішою, але брейк у дебюті забезпечив перемогу Крутих.

Отже, доля путівки в наступний раунд залежала від п'ятого матчу. Орлов упродовж першого сету встиг обмінятися брейками з Мехією. Утім, колумбієць завдав ще одного удару в найвідповідальніший момент. Він узяв подачу українського тенісиста в дванадцятому геймі та закрив партію.

Харків'янин, однак, реабілітувався у другому сеті. Цього разу Орлов був сильнішим у фінальних розіграшах і зумів схилити шальки терезів на власну користь. Третя ж партія стала справжньою драмою. Абсолютно рівна гра призвела до тай-брейку, а там українець таки дотиснув опонента (7:4).