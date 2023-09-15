Надія Кіченок пробилася у парний фінал тенісного турніру в Осаці

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам здолали 1/2 фіналу змагань Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships на японському острові Хоншю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, 1/2 фіналу, жінки, парний розряд

Контрерас-Гомес/Папаміхаїл – Фрідзам/Н. Кіченок – 0:2 (6:7, 3:6)

Німецько-український дует узявся до справи зі старту протистояння Контрерас-Гомес із Мексики та гречанкою Папаміхаїл. Із раннім брейком Кіченок і Фрідзам швидко створили гандикап (4:1). Утім, втримати перевагу не зуміли, дозволивши мексикансько-грецькій парі повернутися у гру (4:4).

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там матч перейшов у категорію "переможуть ті, хто помиляються менше". Після обміну набраними на подачах суперниць очками Кіченок із напарницею таки зуміли дотиснути Контрерас-Гомес і Папаміхаїл (8:6).

У другому сеті гра була запеклою до середини сету. А ключовим став восьмий гейм. Кіченок і Фрідзам зуміли оформити брейк і вийшли на поріг близької перемоги (5:3). Отриманий імпульс пара українки та німкені відразу ж перетворила у виграний гейм "під нуль".

Суперниці дуету Фрідзам-Кіченок у вирішальному поєдинку визначаться згодом. Українська тенісистка раніше зіграла 17 фіналів у парному розряді на рівні WTA, з яких тріумфувала у восьми. Половина перемог була здобута в парі з сестрою-близнючкою Людмилою.