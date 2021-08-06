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Теневой рынок топлива. В АМКУ рассказали, сколько в Украине нелегального бензина

Автор: Наталия Гурковская

Доли нелегального рынка топлива достигают 34%, в результате чего потери бюджета из-за неуплаты налогов оценивается в 20 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.

Отмечается, что несколько лет подряд доля нелегального бизнеса на рынке розничной торговли топливом в Украине постоянно растет.

По данным компаний в прошлом году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, дизельного топлива - 19%, а автогаза - 34%.

Поскольку практически половину стоимости горючего пока составляют налоги, то потери бюджета от такой деятельности участников рынка ежегодно составляют около 20 млрд гривен, утверждают предприниматели.

Госуполномоченные Комитета предложили в будущем разработать создание и обеспечение функционирования системы глобального мониторинга рынка розничной торговли топливом.

В итоге стороны договорились разработать конкретные предложения, в том числе по разработке системы мониторинга и продолжить диалог в начале осени.

Как сообщалось, автозаправочные станции в конце июля (АЗС) были вынуждены снизить цены на бензин благодаря принятой правительством формуле ценообразования "Роттердам +", предусматривающей стоимость топлива в порту Роттердам плюс стоимость транспортировки и плюс торговую наценку продавца.

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АЗС