Теневой рынок топлива. В АМКУ рассказали, сколько в Украине нелегального бензина

Отмечается, что несколько лет подряд доля нелегального бизнеса на рынке розничной торговли топливом в Украине постоянно растет.

По данным компаний в прошлом году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, дизельного топлива - 19%, а автогаза - 34%.

Поскольку практически половину стоимости горючего пока составляют налоги, то потери бюджета от такой деятельности участников рынка ежегодно составляют около 20 млрд гривен, утверждают предприниматели.

Госуполномоченные Комитета предложили в будущем разработать создание и обеспечение функционирования системы глобального мониторинга рынка розничной торговли топливом.

В итоге стороны договорились разработать конкретные предложения, в том числе по разработке системы мониторинга и продолжить диалог в начале осени.