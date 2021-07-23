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Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин на 23 коп/л по формуле "Роттердам+"

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Киев, Пятница 23 июля 2021 12:15
Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин на 23 коп/л по формуле "Роттердам+" Фото: АЗС будут обязаны снизить цены на бензин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономического развития и торговли пересчитало предельные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с формулой "Роттердам+". Цена топлива в порту Роттердама плюс 27 долларов за доставку 1 тонны в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

Расчетная цена на бензины на конец июля по этой формуле установлена на уровне 26,64 грн/литр и дизтоплива - 22,25 грн/литр.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на дизтопливо - 29,25 грн/литр.

По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин выросла на 0,23 грн/литр, на ДТ - на 0,35 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт "Роттердам-Амстердам-Антверпен"), а также затрат 27 долл/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

Как сообщалось, ранее Минэкономики пересчитало цену на бензин на конец июня по формуле "Роттердам+".

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