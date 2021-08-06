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Тіньовий ринок палива. В АМКУ розповіли, скільки в Україні нелегального бензину

Автор: Наталія Гурковська

Частки нелегального ринку пального сягають 34%, внаслідок чого втрати бюджету через несплату податків оцінюють у 20 млрд грн щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Антимонопольного комітету.

Зазначається, що декілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає. За даними компаній торік частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального - 19%, а автогазу - 34%.

Оскільки практично половину вартості пального наразі складають податки, то втрати бюджету від такої діяльності учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень, стверджують підприємці.

Держуповноважені Комітету запропонували у майбутньому опрацювати створення та забезпечення функціонування системи глобального моніторингу ринку роздрібної торгівлі пальним.

У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.

Як повідомлялось, автозаправні станції в кінці липня (АЗС) були змушені знизити ціни на бензин завдяки прийнятій урядом формулі ціноутворення "Роттердам+", що передбачає вартість палива в порту Роттердам плюс вартість транспортування і плюс торгову націнку продавця.

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АЗС