На Тенерифе отключили свет из-за нарушения энергоснабжения

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Отключение коснулось всего острова

На всем испанском острове Тенерифе нарушение энергоснабжения привело в воскресенье к отключению света. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство острова в Twitter.

Местное правительство острова заявило в воскресенье, что отключение коснулось всего острова, в настоящее время работают аварийные генераторы.

Власти заявили в Twitter, что "после отключения света на острове мы задействуем сотрудников местной полиции для облегчения движения в Санта-Крус при отсутствии светофоров. Мы просим об осторожности и призываем к спокойствию".

Как уточнила в Twitter мэр Санта-Крус-де-Тенерифе Партисиа Эрнандес, компания Endesa "пытается восстановить свет на острове".

Напомним, ранее в Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения 21 значимого объекта Киевской области. Электричество отключат в восьми районах Киевской области за долги.

Компания-поставщик Киевская областная энергоснабжающая компания направила в Киевоблэнерго заявки на отключение социально значимых организаций, учреждений и предприятий. Среди них - водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения. В Киевоблэнерго подчеркивают, что по закону обязаны выполнить соответствующие заявки.