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На Тенеріфе відключили світло за порушення енергопостачання

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 21:36
На Тенеріфе відключили світло за порушення енергопостачання
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Відключення торкнулося всього острова

На всьому іспанському острові Тенеріфе порушення енергопостачання призвело в неділю до відключення світла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд острова Twitter.

Місцевий уряд острова заявив у неділю, що відключення торкнулося всього острова, в даний час працюють аварійні генератори.

Влада заявили в Twitter, що "після відключення світла на острові ми залучаємо співробітників місцевої поліції для полегшення руху в Санта-Крус при відсутності світлофорів. Ми просимо про обережність і закликаємо до спокою".

Як уточнила в Twitter мер Санта-Крус-де-Тенеріфе Партисиа Ернандес, компанія Endesa "намагається відновити світло на острові".

Нагадаємо, раніше в Київобленерго попередили про припинення електропостачання 21 значущого об'єкта Київської області. Електрику відключать у восьми районах Київської області за борги.

Компанія-постачальник Київська обласна енергопостачальна компанія направила в Київобленерго заявки на відключення соціально значущих організацій, установ і підприємств. Серед них - водоканали, житлово-комунальні господарства та медичні установи. У Київобленерго підкреслюють, що за законом зобов'язані виконати відповідні заявки.

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