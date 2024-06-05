"Тендітні" роботи на дистанційному управлінні: у ДСНС розповіли, як розміновують територію України

Сапери ДСНС продовжують очищувати територію України від забруднення вибухонебезпечними предметами. Для роботи спеціалісти використовують спеціальні піротехнічні машини та роботизовані комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.