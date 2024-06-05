"Хрупкие" роботы на дистанционном управлении: в ГСЧС рассказали, как разминируют территорию Украины

Саперы ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от загрязнения взрывоопасными предметами. Специалисты используют специальные пиротехнические машины и роботизированные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС в Telegram.