"Хрупкие" роботы на дистанционном управлении: в ГСЧС рассказали, как разминируют территорию Украины
Саперы ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от загрязнения взрывоопасными предметами. Специалисты используют специальные пиротехнические машины и роботизированные комплексы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС в Telegram.
Спасатели отмечают, что к поискам и обезвреживанию малогабаритных взрывоопасных предметов привлекаются роботизированные комплексы, в частности Vanguard-S.
В ГСЧС рассказали, что вывозить опасные материалы в места уничтожения после этого саперам помогают пиротехнические машины легкого типа (ПМ-Л - ред.).
Как отмечают саперы, захватчики во время оккупации прибегали к массовому экоциду. В частности, они загрязняли местные воды гранатами, позже обезвреженными украинскими специалистами.
Разминирование Украины
На фоне вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами.
Напомним, правительство Украины планирует привлечь больше женщин к разминированию.
Накануне стало известно, что Украина и Хорватия подписали меморандум, предусматривающий помощь в разминировании украинских территорий.
На днях мы рассказывали, что правительство Японии планирует передать украинским спасателям машины механизированного разминирования для очистки территорий от взрывоопасных предметов.
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