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"Хрупкие" роботы на дистанционном управлении: в ГСЧС рассказали, как разминируют территорию Украины

Украина, Среда 05 июня 2024 16:31
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"Хрупкие" роботы на дистанционном управлении: в ГСЧС рассказали, как разминируют территорию Украины Фото: ГСЧС показала работу саперов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Саперы ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от загрязнения взрывоопасными предметами. Специалисты используют специальные пиротехнические машины и роботизированные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС в Telegram.

Спасатели отмечают, что к поискам и обезвреживанию малогабаритных взрывоопасных предметов привлекаются роботизированные комплексы, в частности Vanguard-S.

В ГСЧС рассказали, что вывозить опасные материалы в места уничтожения после этого саперам помогают пиротехнические машины легкого типа (ПМ-Л - ред.).

Как отмечают саперы, захватчики во время оккупации прибегали к массовому экоциду. В частности, они загрязняли местные воды гранатами, позже обезвреженными украинскими специалистами.

Разминирование Украины

На фоне вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами.

Напомним, правительство Украины планирует привлечь больше женщин к разминированию.

Накануне стало известно, что Украина и Хорватия подписали меморандум, предусматривающий помощь в разминировании украинских территорий.

На днях мы рассказывали, что правительство Японии планирует передать украинским спасателям машины механизированного разминирования для очистки территорий от взрывоопасных предметов.

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Донбасс ГСЧС пиротехники
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