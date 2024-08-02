Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново

"Благодійний фонд "Охматдиту" перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП "Медичні закупівлі", - розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

Створення наглядово-ревізійної ради

Крім того, після резонансу щодо тендеру МОЗ та "Охматдит" ініціюють створення наглядово-ревізійної ради, у яку ввійдуть шість благодійників, які найбільше задонатили, а також по одному представнику від МОЗу та лікарні, і представники будівельних підрядників - загалом 15 осіб.

Раду повинні створити протягом тижня, вона має створити критерії, за якими виберуть підрядника для відновлення. Після цього проведуть тендер через Prozorro. Тож усіх підрядників, які відповідають критеріям, закликають долучити до тендеру.

Вартість послуг інженера-консультанта та технагляду

Що стосується питання з приводу вартості послуг інженера-консультанта та технічного нагляду, що ці послуги дороговартісні і спочатку не було розуміння, звідки взялися саме такі суми.

"Вартість цих послуг визначає сертифікований фахівець. І вони формуються на підставі й на основі кошторисних норм і залежать від обсягу робіт і їх вартості. Відповідно цифри, які зазначені в системі Prozorro, які проводять лікарні, є граничними", - роз'яснив на брифінгу медичний директор лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук.

За його словами, вони мали б бути зменшені, якщо б обсяг і відповідно їх вартість була би меншою. Тобто це межові ціни, які формувалися згідно кошторисних норм, тобто це ціна регламентована відповідними нормами.