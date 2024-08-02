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Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново

Фото: тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко, Наталия Гурковская

Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая попала под обстрел 8 июля, отменят. Он будет проведен заново уже на Prozorro.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, присутствующий на брифинге.

"Благотворительный фонд "Охматдета" перечислит средства на казначейский счет заведения, поэтому следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок. К проведению тендера будет привлечено ГП "Медицинские закупки", - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Создание надзорно-ревизионного совета

Кроме того, после резонанса по тендеру Минздрав и "Охматдет" инициируют создание наблюдательно-ревизионного совета, в который войдут шесть наиболее задонативших благотворителей, а также по одному представителю от Минздрава и больницы, и представители строительных подрядчиков - всего 15 человек.

Совет должен быть создан в течение недели, он должен создать критерии, по которым выберут подрядчика для восстановления. После этого проведут тендер через Prozorro. Все подрядчики, которые отвечают критериям, призывают приобщить к тендеру.

Стоимость услуг инженера-консультанта и технадзора

Что касается вопроса по поводу стоимости услуг инженера-консультанта и технического надзора, эти услуги дорогостоящи и поначалу не было понимания, откуда взялись именно такие суммы.

"Стоимость этих услуг определяет сертифицированный специалист. И они формируются на основании и на основе сметных норм и зависят от объема работ и их стоимости. Соответственно цифры, указанные в системе Prozorro, которые проводят больницы, являются предельными", - пояснил на брифинге медицинский директор больницы "Охматдет" Сергей Чернышук.

По его словам, они должны быть уменьшены, если бы объем и соответственно их стоимость была бы меньше. То есть это предельные цены, которые формировались согласно сметным нормам, то есть это цена регламентирована соответствующими нормами.

Атака на "Охматдет"

Российская Федерация 8 июля нанесла массированные ракетные удары по Украине, в частности, под обстрел попала детская больница "Охматдет" в Киеве.

Уже 9 июля было принято решение начать работы по восстановлению здания "Охматдета" после атаки в самое ближайшее время. На это только Кабмин выделил 100 млн гривен.

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