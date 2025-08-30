ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

МЗУ об’єднало різні препарати в один лот: чому держава ризикує переплатити

Субота 30 серпня 2025 18:27
UA EN RU
МЗУ об’єднало різні препарати в один лот: чому держава ризикує переплатити Фото: чому нову закупівлю МЗУ вважають дискримінаційною (pixabay com)
Автор: Олександр Мороз

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) оголосило тендер на постачання наркотичних лікарських засобів - метадону та бупренорфіну. Очікувана вартість закупівлі становить 1,199 млрд грн без ПДВ. Утім закупівля має штучно обмежену конкуренцію.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Закупівля метадону та бупренорфіну. Чому умови нового тендеру викликають питання".

Журналісти наголошують: об’єднання різних міжнародних непатентованих назв (МНН) в одному лоті може бути дискримінаційним і штучно обмежувати конкуренцію. Постачальники, які готові запропонувати лише один із препаратів, автоматично усуваються від участі.

Антимонопольний комітет неодноразово наголошував, що принцип "одна МНН - один лот" забезпечує прозорість і ширше коло учасників. У попередніх випадках АМКУ навіть зобов’язував замовників змінювати умови торгів.

Наразі обидва препарати в Україні виробляють лише дві компанії - "Інтерхім" та харківський фармзавод. Це суттєво звужує конкуренцію й може створювати простір для узгоджених дій учасників.

"Сукупність чинників - об’єднання різних МНН в одному лоті, обмежена кількість потенційних постачальників та попередній досвід сумнівної конкуренції на аукціоні – створює ризики для ефективності цієї закупівлі. За відсутності реальної конкуренції держава може переплатити за ліки, що суперечить базовому завданню ДП "МЗУ" - забезпечувати економію та прозорість у сфері медичних закупівель", - йдеться в матеріалі.

Фактично умови тендеру формують "коридор" для обмеженого кола учасників. А в умовах воєнного стану, коли процедура може відбутися навіть із одним постачальником, це відкриває простір для узгоджених дій виробників та зменшує контроль за ціноутворенням.

Варто зазначити, що метадон і бупренорфін входять до переліку основних лікарських засобів ВООЗ та використовуються для замісної підтримувальної терапії при лікуванні опіоїдної залежності, а також як анальгетики при сильному больовому синдромі.

У більшості країн ЄС і США закупівлі таких препаратів проводяться окремо за принципом "одна МНН - один лот". Відхилення від цієї практики в Україні викликає питання щодо дотримання конкурентних процедур.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптеки Мінстерство охорони здоров'я України Фармацевтичні компанії
Новини
Андрія Парубія вбито у Львові: все, що відомо на зараз
Андрія Парубія вбито у Львові: все, що відомо на зараз
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим