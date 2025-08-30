ua en ru
МЗУ объединило разные препараты в один лот: почему государство рискует переплатить

Суббота 30 августа 2025 18:27
МЗУ объединило разные препараты в один лот: почему государство рискует переплатить Фото: почему новую закупку МЗУ считают дискриминационной (pixabay com)
Автор: Александр Мороз

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) объявило тендер на поставку наркотических лекарственных средств - метадона и бупренорфина. Ожидаемая стоимость закупки составляет 1,199 млрд грн без НДС. Впрочем, закупка имеет искусственно ограниченную конкуренцию.

Об этом говорится в статье РБК-Украина"Закупка метадона и бупренорфина. Почему условия нового тендера вызывают вопросы".

Журналисты отмечают: объединение различных международных непатентованных названий (МНН) в одном лоте может быть дискриминационным и искусственно ограничивать конкуренцию. Поставщики, которые готовы предложить только один из препаратов, автоматически отстраняются от участия.

Антимонопольный комитет неоднократно подчеркивал, что принцип "одна МНН - один лот" обеспечивает прозрачность и более широкий круг участников. В предыдущих случаях АМКУ даже обязывал заказчиков менять условия торгов.

Сейчас оба препарата в Украине производят только две компании - "Интерхим" и харьковский фармзавод. Это существенно сужает конкуренцию и может создавать пространство для согласованных действий участников.

"Совокупность факторов - объединение различных МНН в одном лоте, ограниченное количество потенциальных поставщиков и предыдущий опыт сомнительной конкуренции на аукционе - создает риски для эффективности этой закупки. При отсутствии реальной конкуренции государство может переплатить за лекарства, что противоречит базовой задаче ГП "МЗУ" - обеспечивать экономию и прозрачность в сфере медицинских закупок", - говорится в материале.

Фактически условия тендера формируют "коридор" для ограниченного круга участников. А в условиях военного положения, когда процедура может состояться даже с одним поставщиком, это открывает пространство для согласованных действий производителей и уменьшает контроль за ценообразованием.

Стоит отметить, что метадон и бупренорфин входят в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и используются для заместительной поддерживающей терапии при лечении опиоидной зависимости, а также как анальгетики при сильном болевом синдроме.

В большинстве стран ЕС и США закупки таких препаратов проводятся отдельно по принципу "одна МНН - один лот". Отклонение от этой практики в Украине вызывает вопросы относительно соблюдения конкурентных процедур.

