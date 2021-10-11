Тенденцию с 75% сумм в платежках стоимости теплоснабжения надо менять, - Чернышов

Сотрудничество позволит термомодернизировать около 1 тыс общественных зданий: дошкольные и средние учебные заведения и учреждения здравоохранения, а также объекты социального, административного и культурного назначения.

"75% сумм в платежках в осенне-зимний период - это стоимость теплоснабжения. Украина потребляет энергии примерно на 30% больше, чем страны Европы. Это нужно менять, поэтому, внедрение мероприятий по энергоэффективности является сегодня приоритетом работы правительства и Минрегиона, в частности. Этот путь является мировым трендом и должен стать трендом украинским. Наша цель - достичь энергетической независимости в среднесрочной перспективе и создать мощный двигатель для развития экономики", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов также отметил, что кроме обеспечения возможностей финансовой поддержки мероприятий по энергоэффективности, Минрегионом совершенствуется соответствующая нормативно-правовая база.

Сейчас на рассмотрение правительства подан проект Закона Украины "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий" и проект постановления Кабинета министров Украины "О внедрении систем энергетического менеджмента и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".