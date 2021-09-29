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Техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%, - Чернышов

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Киев, Среда 29 сентября 2021 14:52
Техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 29 сентября техническая готовность жилых объектов, учреждений социальной инфраструктуры, котельных и тепловых сетей к старту отопительного сезона составляет около 99%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время заседания Кабмина.

"По информации органов местного самоуправления, по состоянию на конец сентября мы идем четко по плану. Техническая готовность объектов составляет около 99%. Хочу подчеркнуть, правительством созданы все предпосылки для своевременного и бесперебойного отопительного сезона. Поэтому обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления с просьбой максимально контролировать ситуацию на местах", - отметил министр Алексей Чернышов.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа", который вступил в силу 29 августа 2021 года. Закон принят с целью урегулирования ситуации с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено органам местного самоуправления.

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