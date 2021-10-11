Тенденцію з 75% сум у платіжках вартості теплопостачання треба змінювати, - Чернишов

Співпраця дозволить термомодернізувати близько 1 тис громадських будівель: дошкільні та середні навчальні заклади та заклади охорони здоров’я, а також об’єкти соціального, адміністративного і культурного призначення.

"75% сум у платіжках в осінньо-зимовий період - це вартість теплопостачання. Україна споживає енергії приблизно на 30% більше, ніж країни Європи. Це потрібно змінювати, відтак, впровадження заходів з енергоефективності є на сьогодні пріоритетом роботи уряду та Мінрегіону, зокрема. Цей шлях є світовим трендом і має стати трендом українським. Наша мета - досягти енергетичної незалежності у середньостроковій перспективі та створити потужний рушій для розвитку економіки", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов також зазначив, що окрім забезпечення можливостей фінансової підтримки заходів з енергоефективності, Мінрегіоном вдосконалюється відповідна нормативно-правова база.

Наразі на розгляд Уряду подано проект Закону України "Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель" та проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про впровадження систем енергетичного менеджменту та про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України".