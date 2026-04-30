Тенденція до зниження: ПриватБанк та обмінники оновили курс валют на 30 квітня

Валютний ринок стабілізувався з тенденцією до зниження: станом на 30 квітня долар в обмінниках втратив 5 копійок, а євро в банках демонструє помітне дешевшання. Найбільші коливання зафіксовані у безготівкових розрахунках.

Де сьогодні найвигідніше купувати валюту та яку стратегію обрали Monobank, Ощадбанк та "Пумб" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 30 квітня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 43,90 (-5 коп) гривень при покупці та 43,80 (-5 коп) гривні - продаж валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,66 (-4 коп) гривні, а здати - по 51,47 (-3 коп) гривні.

Фото: курс валют на 30 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом в 44,29 (без змін) гривні, а купують - по 43,80 (без змін) гривні.

Євро в банках тримається на рівні 51,90 (без змін) гривні для покупки, за здати валюту можна за курсом у 51,25 (-5 коп) гривню.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,30 (без змін) гривні, а безнал - 44,24 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (-4 коп) гривні, а карткою - 51,81 (-27 коп) гривня.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,20 (без змін) гривні, а для карток - 44,35 (без змін) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,95 (без змін) гривень, а карткою - 52,10 (без змін) гривні.

У "Пумбі" долар у відділеннях продають по 44,40 (без змін) гривні, а безнал - 44,20 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52 (-10 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,40 (без змін) гривні, а євро - по 51,97 (-8 коп) гривні.

Де найвигідніше обміняти валюту сьогодні?

Для тих, хто планує купити долар, найкращу ціну пропонують обмінники (43,90 грн) та мобільний застосунок Ощадбанку (44,20 грн). У ПриватБанку вигідніше купувати валюту онлайн на картку, де курс становить 44,24 грн, тоді як у касах він тримається на рівні 44,30 грн.

У сегменті євро найнижчий курс зафіксовано в обмінниках (51,66 грн) та на картках ПриватБанку (51,81 грн). Інші банки все ще тримають ціну продажу євро в районі 51,95–52,10 грн.