ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Тенденція до зниження: ПриватБанк та обмінники оновили курс валют на 30 квітня

09:25 30.04.2026 Чт
3 хв
ПриватБанк суттєво опустив карткові курси долара та євро
Ірина Гамерська
Тенденція до зниження: ПриватБанк та обмінники оновили курс валют на 30 квітня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Валютний ринок стабілізувався з тенденцією до зниження: станом на 30 квітня долар в обмінниках втратив 5 копійок, а євро в банках демонструє помітне дешевшання. Найбільші коливання зафіксовані у безготівкових розрахунках.

Де сьогодні найвигідніше купувати валюту та яку стратегію обрали Monobank, Ощадбанк та "Пумб" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар і євро знову дорожчають: курс НБУ на 30 квітня та що тисне на валюту

Головне:

  • ПриватБанк: Безготівковий долар впав на 20 коп. (до 44,24 грн), а картковий євро - одразу на 27 коп. (до 51,81 грн).
  • Обмінники: Долар подешевшав на 5 копійок - купити можна по 43,90 грн, здати по 43,80 грн. Євро в обмінниках коштує 51,66 грн.
  • Ощадбанк: Тримає стабільність. Долар у застосунку - 44,20 грн, євро на картках — 52,10 грн.
  • Monobank та ПУМБ: Зберігають курс продажу долара на рівні 44,40 грн. Проте Monobank знизив курс євро до 51,97 грн.
  • Євро в касах: Середня ціна купівлі в банках тримається на рівні 51,90 грн, але "Пумб" знизив вартість у відділеннях до 52,00 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 30 квітня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 43,90 (-5 коп) гривень при покупці та 43,80 (-5 коп) гривні - продаж валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,66 (-4 коп) гривні, а здати - по 51,47 (-3 коп) гривні.

Фото: курс валют на 30 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом в 44,29 (без змін) гривні, а купують - по 43,80 (без змін) гривні.

Євро в банках тримається на рівні 51,90 (без змін) гривні для покупки, за здати валюту можна за курсом у 51,25 (-5 коп) гривню.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,30 (без змін) гривні, а безнал - 44,24 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (-4 коп) гривні, а карткою - 51,81 (-27 коп) гривня.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,20 (без змін) гривні, а для карток - 44,35 (без змін) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,95 (без змін) гривень, а карткою - 52,10 (без змін) гривні.

У "Пумбі" долар у відділеннях продають по 44,40 (без змін) гривні, а безнал - 44,20 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52 (-10 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,40 (без змін) гривні, а євро - по 51,97 (-8 коп) гривні.

Де найвигідніше обміняти валюту сьогодні?

Для тих, хто планує купити долар, найкращу ціну пропонують обмінники (43,90 грн) та мобільний застосунок Ощадбанку (44,20 грн). У ПриватБанку вигідніше купувати валюту онлайн на картку, де курс становить 44,24 грн, тоді як у касах він тримається на рівні 44,30 грн.

У сегменті євро найнижчий курс зафіксовано в обмінниках (51,66 грн) та на картках ПриватБанку (51,81 грн). Інші банки все ще тримають ціну продажу євро в районі 51,95–52,10 грн.

Читайте також: Маятникова динаміка збережеться? Чого чекати від курсу долара та євро на межі квітня та травня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Аналітика
