Тенденция к снижению: ПриватБанк и обменники обновили курс валют на 30 апреля
Валютный рынок стабилизировался с тенденцией к снижению: по состоянию на 30 апреля доллар в обменниках потерял 5 копеек, а евро в банках демонстрирует заметное удешевление. Наибольшие колебания зафиксированы в безналичных расчетах.
Главное:
- ПриватБанк: Безналичный доллар упал на 20 коп. (до 44,24 грн), а карточный евро - сразу на 27 коп. (до 51,81 грн).
- Обменники: Доллар подешевел на 5 копеек - купить можно по 43,90 грн, сдать по 43,80 грн. Евро в обменниках стоит 51,66 грн.
- Ощадбанк: Держит стабильность. Доллар в приложении - 44,20 грн, евро на карточках - 52,10 грн.
- Monobank и ПУМБ: Сохраняют курс продажи доллара на уровне 44,40 грн. Однако Monobank снизил курс евро до 51,97 грн.
- Евро в кассах: Средняя цена покупки в банках держится на уровне 51,90 грн, но "Пумб" снизил стоимость в отделениях до 52,00 грн.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 30 апреля портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 43,90 (-5 коп) гривен при покупке и 43,80 (-5 коп) гривны - продажа валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,66 (-4 коп) гривны, а сдать - по 51,47 (-3 коп) гривны.
Фото: курс валют на 30 апреля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,29 (без изменений) гривны, а покупают - по 43,80 (без изменений) гривны.
Евро в банках держится на уровне 51,90 (без изменений) гривны для покупки, за сдать валюту можно по курсу в 51,25 (-5 коп) гривну.
ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,30 (без изменений) гривны, а безнал - 44,24 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (-4 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (-27 коп) гривна.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,20 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,35 (без изменений) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,95 (без изменений) гривен, а карточкой - 52,10 (без изменений) гривны.
В "Пумбе" доллар в отделениях продают по 44,40 (без изменений) гривны, а безнал - 44,20 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (-10 коп) гривны.
Monobank продает доллары по 44,40 (без изменений) гривны, а евро - по 51,97 (-8 коп) гривны.
Где выгоднее всего обменять валюту сегодня?
Для тех, кто планирует купить доллар, лучшую цену предлагают обменники (43,90 грн) и мобильное приложение Ощадбанка (44,20 грн). В ПриватБанке выгоднее покупать валюту онлайн на карту, где курс составляет 44,24 грн, тогда как в кассах он держится на уровне 44,30 грн.
В сегменте евро самый низкий курс зафиксирован в обменниках (51,66 грн) и на карточках ПриватБанка (51,81 грн). Другие банки все еще держат цену продажи евро в районе 51,95-52,10 грн.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.