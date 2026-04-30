Тенденция к снижению: ПриватБанк и обменники обновили курс валют на 30 апреля

Валютный рынок стабилизировался с тенденцией к снижению: по состоянию на 30 апреля доллар в обменниках потерял 5 копеек, а евро в банках демонстрирует заметное удешевление. Наибольшие колебания зафиксированы в безналичных расчетах.

ПриватБанк: Безналичный доллар упал на 20 коп. (до 44,24 грн), а карточный евро - сразу на 27 коп. (до 51,81 грн).

Безналичный доллар упал на 20 коп. (до 44,24 грн), а карточный евро - сразу на 27 коп. (до 51,81 грн). Обменники: Доллар подешевел на 5 копеек - купить можно по 43,90 грн, сдать по 43,80 грн. Евро в обменниках стоит 51,66 грн.

Доллар подешевел на 5 копеек - купить можно по 43,90 грн, сдать по 43,80 грн. Евро в обменниках стоит 51,66 грн. Ощадбанк: Держит стабильность. Доллар в приложении - 44,20 грн, евро на карточках - 52,10 грн.

Держит стабильность. Доллар в приложении - 44,20 грн, евро на карточках - 52,10 грн. Monobank и ПУМБ: Сохраняют курс продажи доллара на уровне 44,40 грн. Однако Monobank снизил курс евро до 51,97 грн.

Сохраняют курс продажи доллара на уровне 44,40 грн. Однако Monobank снизил курс евро до 51,97 грн. Евро в кассах: Средняя цена покупки в банках держится на уровне 51,90 грн, но "Пумб" снизил стоимость в отделениях до 52,00 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 30 апреля портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 43,90 (-5 коп) гривен при покупке и 43,80 (-5 коп) гривны - продажа валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,66 (-4 коп) гривны, а сдать - по 51,47 (-3 коп) гривны.

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,29 (без изменений) гривны, а покупают - по 43,80 (без изменений) гривны.

Евро в банках держится на уровне 51,90 (без изменений) гривны для покупки, за сдать валюту можно по курсу в 51,25 (-5 коп) гривну.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,30 (без изменений) гривны, а безнал - 44,24 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (-4 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (-27 коп) гривна.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,20 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,35 (без изменений) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,95 (без изменений) гривен, а карточкой - 52,10 (без изменений) гривны.

В "Пумбе" доллар в отделениях продают по 44,40 (без изменений) гривны, а безнал - 44,20 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (-10 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 44,40 (без изменений) гривны, а евро - по 51,97 (-8 коп) гривны.

Где выгоднее всего обменять валюту сегодня?

Для тех, кто планирует купить доллар, лучшую цену предлагают обменники (43,90 грн) и мобильное приложение Ощадбанка (44,20 грн). В ПриватБанке выгоднее покупать валюту онлайн на карту, где курс составляет 44,24 грн, тогда как в кассах он держится на уровне 44,30 грн.

В сегменте евро самый низкий курс зафиксирован в обменниках (51,66 грн) и на карточках ПриватБанка (51,81 грн). Другие банки все еще держат цену продажи евро в районе 51,95-52,10 грн.