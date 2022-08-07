"Тенденция на усиление": Зеленский рассказал о новых санкционных шагах от США и Канады

Санкции против России необходимо каждый раз ужесточать. Эта тенденция будет увеличивать для государства-агрессора цену за террор против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер отметил, что за эту неделю есть новые санкционные шаги от США и Канады. Также важное решение по поддержке седьмого пакета ограничений приняла Швейцария.

"Общая тенденция на усиление санкций остается неизменной и в дальнейшем будет увеличивать для государства-террориста цену за этот террор, террор против нашего народа", - подчеркнул Зеленский.