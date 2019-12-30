Тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году, - Гончарук

Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели в Украине ожидается рост курса доллара к гривне. По данным аналитиков, доллар на межбанке может торговаться около 24,1 грн, а наличный доллар в банках - около 23,8/24,1 грн.

Как писало РБК-Украина, курс доллара начал расти после того, как Нацбанк в четверг, 26 декабря, провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. Нацбанк купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов. Всего НБУ 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов.

Добавим, что за январь-декабрь 2019 года официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился на 14,5%. Курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.