Тенденція до укріплення гривні утримається в 2020 році, - Гончарук

Тенденція на укріплення курсу гривні утримається в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За словами глави уряду, наступного року тенденція на укріплення курсу гривні збережеться.

"Тенденція до укріплення гривні утримається у наступному році", - сказав Гончарук, зазначивши, що послаблення гривні наразі є ситуативним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж найближчого тижня в Україні очікується зростання курсу долара до гривні. За даними аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках - близько 23,8/24,1 грн.

Як писало РБК-Україна, курс долара почав зростати після того, як Нацбанк у четвер, 26 грудня, провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. Нацбанк купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів. Усього НБУ 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів.

Додамо, що за січень-грудень 2019 року офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився на 14,5%. Курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.