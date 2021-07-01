Темпы роста реальных доходов украинцев упали почти до нуля

Реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 году выросли на 1,0%. Рост значительно сократился в сравнении с четвертым кварталом прошлого года (5,8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 983,6 млрд гривен, расходы - 1067,0 млрд гривен, сокращение сбережений - 83,4 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18010 гривен.

Напомним, реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года.

По Данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился - в 2016 году - 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%, в 2019 году - на 9,0%.

ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2020 год. Расходы составили 3 079 млрд гривен, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.