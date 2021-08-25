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Темпы роста промпроизводводства в Украине упали почти до нуля

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Украина, Среда 25 августа 2021 15:30
Темпы роста промпроизводводства в Украине упали почти до нуля Фото: рост промпроизводства замедлился до нуля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы промышленного производства в июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,2%. Рост замедлился, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года, когда в июле падение составило 2,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года рост составил 1,8% (за январь-июль 2020 года объемы упали на 6,9%).

Темпы роста промпроизводводства в Украине упали почти до нуля

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые семь месяцев составил 1,8%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,8%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,7%.

Темпы роста промпроизводводства в Украине упали почти до нуля

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле, на 5,4% в мае, на 1,1% в июне.

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Государственная служба статистики
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