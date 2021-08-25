Темпи зростання промвиробництва в Україні впали майже до нуля

Обсяги промислового виробництва в липні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,2%. Зростання сповільнилося, незважаючи на низьку базу порівняння 2020 року, коли в липні падіння склало 2,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року зростання склало 1,8% (за січень-липень 2020 року обсяги впали на 6,9%). У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші сім місяців склало 1,8%, в переробній промисловості - зростання на 1,8%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,7%.